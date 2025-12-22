Необычные аксессуары и дань уличной кухне в новой коллекции Underdog
Московский бар Underdog, специализирующийся на джанк-фуде, запустил ограниченную гастрономическую коллаборацию с брендом бельгийского эля ABBE. Также две компании представили линейку совместной одежды и аксессуаров. В нее вошли как уже привычные лонгсливы и брелоки для ключей, так и неожиданные аксессуары — например, овощной нож или брендированные глубокие тарелки. Бар и пивоварня также представили лимитированное меню, доступное в Underdog почти весь декабрь.
