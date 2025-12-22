Бренд Conte пришел в Россию

Белорусский бренд одежды и нижнего белья Conte начинает розничную экспансию в Россию, открыв первые фирменные магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Точки продаж, расположенные в ТЦ «Охотный ряд» и ТРЦ «Охта Молл», начали работу в конце октября 2025 года. Компания, известная более 30 лет на рынке, позиционирует выход как стратегический шаг по приближению к российскому потребителю. В основу ритейл-концепции легли принципы минимализма и акцент на тактильность материалов, что, по заявлению представителей бренда, отражает его ценности — качество и продуманный ассортимент. Таким образом, марка Conte намерена конкурировать в сегменте доступного премиум-класса, предлагая полный цикл продукции: от колготок до готовой одежды.

