В Кисловодске намерены удвоить количество койко-мест к 2027 году

Кисловодск реализует 20 инвестиционных проектов в туризме. Инвесторы строят санатории, гостиницы, бутик-отели, апарт-отели и инновационные медицинские центры. К 2027 году город получит свыше 4,5 тыс. новых койко-мест и 2,5 тыс. рабочих мест с высокой зарплатой, сообщает пресс-службу администрации города-курорта.

Начальник управления культуры, курорта, спорта и туризма администрации Кисловодска Элеонора Даниэльян озвучила планы на круглом столе по развитию санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод. Она отметила устойчивый рост турпотока. За 11 месяцев 2025 года санатории и гостиницы города приняли более 500 тыс. отдыхающих — на 5,2% больше, чем годом ранее. Туристический налог принес 217 млн руб. за три квартала против 195 млн руб. в 2024 году.

Турпоток в Кисловодск с января по сентябрь 2025 года достиг почти 400 тыс. человек — рост на 5%. Гостиницы посетили свыше 200 тыс. туристов — плюс 40% к прошлому году. Всего Ставропольский край принял 6,15 млн гостей за тот же период — рекорд. Губернатор Владимир Владимиров поставил цель удвоить поток к 2030 году. Кисловодск уже выполнил план за 2025-й и планирует новое удвоение.

Число зарегистрированных средств размещения выросло в 1,4 раза — до 248 объектов. Город лидирует в крае по туризму. В 2024-м Кисловодск посетили почти 2 млн путешественников. Инвесторы вкладывают миллиарды. Один комплекс на месте санатория Семашко обойдется в 14 млрд руб. Он займет 44 тыс. кв. м с 500 номерами, спа и ресторанами. Запуск наметили на 2028 год. Еще один оздоровительный курорт со спа получит 2 млрд руб. Губернатор одобрил его в августе. Общие вложения в КМВ до 2035 года превысят 165 млрд руб.

Рост турпотока в мэрии города связывают с федеральной поддержкой курортов и спросом на минеральные воды. Кисловодск входит в топ-10 декабрьских направлений. Новые места усилят позиции города как главного курорта региона КМВ. Местные власти ожидают притока кадров и доходов в бюджет.

Станислав Маслаков