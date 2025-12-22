Смертность в авариях на МКАД за год снизилась на 22%

Смертность в ДТП на МКАД сократилась почти на четверть за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаила Кизлыка. По его словам, МКАД остается самой популярной и скоростной дорогой Москвы.

Глава ЦОДД отметил, что на МКАД и ключевых магистралях столицы установлено более 1,5 тыс. «умных» камер с нейросетью, которые распознают 13 типов инцидентов. Система в онлайн-режиме передает информацию в ситуационный центр, после чего на место направляют экипажи дорожного патруля. Ежедневно по городу курсируют 36 таких автомобилей.

Данные по аварийности в целом по стране 11 декабря опубликовала ГИБДД России. За 11 месяцев 2025 года в РФ произошло 117 тыс. ДТП, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. В этих авариях погибли 12,6 тыс. человек (–3,8%), еще 144,9 тыс. получили травмы (–3,5%).