Дорожная аварийность сократилась с начала 2025 года

ГИБДД России обнародовала данные об аварийности за 11 месяцев 2025 года. По опубликованному отчету можно судить об общем уровне безопасности дорожного движения в уходящем году (итоговые годовые данные будут опубликованы только в январе—феврале 2026 года).

Всего произошло 117 тыс. ДТП, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибло 12,6 тыс. человек (–3,8%), ранено — 144,9 тыс. (–3,5%). “Ъ” обратил внимание на прирост числа отдельных типов дорожно-транспортных происшествий. Так, к примеру, на 7,5% увеличилось число ДТП с участием мотоциклов, на 9,8% — с участием мопедов и приравненных к ним транспортных средств, например мощных электросамокатов. Зафиксирован 9,3-процентный рост аварийности с участием детей, управлявших механическими транспортными средствами: всего произошло 2,7 тыс. таких ДТП, из них в 2,17 тыс. несовершеннолетние находились за рулем мотоциклов. На 8,7% выросло число происшествий на региональных и местных дорогах. Также ГИБДД опубликовала данные о видах и виновниках ДТП (см. график).

На фоне общего положительного тренда в ряде субъектов федерации аварийность и смертность в ДТП растет. Аварий стало больше, в частности, в Костромской (+21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Орловской (+17,4%), Астраханской (+16,2%) областях, в республиках Тыва (+13,2%) и Ингушетия (+13,3%). Число жертв на дорогах выросло в Хакасии (+37,8%), Новгородской (+37,3%) и Астраханской (+35,2%) областях, Севастополе (+25%) и Еврейской автономной области (+22,7%).

Иван Буранов