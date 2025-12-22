Ввод жилья в СКФО превысил 6 млн квадратных метров в 2025 году

За 11 месяцев 2025 года в регионах Северо-Кавказского федерального округа в эксплуатацию введены 6,4 млн кв. м жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстат.

Ставропольский край занимает 27,5% от общего объема жилья, возведенного в СКФО. В январе-ноябре 2025 года построили 20,5 тыс. квартир, общей площадью 1,7 млн кв. м. Из них 1,1 млн кв. м приходятся на индивидуальное жилищное строительство. Доля частного сектора в общем объеме введенного жилья достигла 63,5%.

В городском округе Ставрополя построили жилые дома общей площадью 628 тыс. кв. м, что составляет 35,2% от всего жилья, возведенного в крае. Доля индивидуального строительства в городе равна 26,9%.

В тот же период в Шпаковском муниципальном округе было введено в эксплуатацию 254 тыс. кв. м жилья. В Предгорном округе — 146 тыс. кв. м. В Ессентуках возвели 115 тыс. кв. м. жилых площадей, в Пятигорске — 106 тыс., а в Кисловодске — 69,3 тыс. кв. метров.

Наталья Белоштейн