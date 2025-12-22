В Геленджике откроют проезд по улице Кирова

На улице Кирова в Геленджике завершаются работы по замене газопроводной трубы. Об этом заявил глава курорта Алексей Богодистов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр Геленджика сообщил, что подрядчик АО «Газпром газораспределение Краснодар» уложил асфальт по ширине проезжей части от улицы Советской до улицы Приморской. В настоящее время на участке наносят новую дорожную разметку.

«Уже в ближайшие дни участок откроют для проезда транспорта»,— пишет Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

В этом году на улице Кирова на участке от улицы Приморской до улицы Советской планировалось заменить 764 м газовых сетей. Работы начались после завершения курортного сезона.

София Моисеенко