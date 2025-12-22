За два года по трассе М-12 «Восток» совершено 52 млн поездок

С момента открытия трассы М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани зафиксировано более 52 млн проездов и перевезено свыше 150 млн тонн грузов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Движение по платной автодороге М-12 «Восток», соединившей Москву и Казань, было открыто два года назад.

Ранее сообщалось, что председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил низкую культуру оплаты проезда на трассе М-12.

Анна Кайдалова