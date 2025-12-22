«Известия»: перед Новым годом в России упали цены на мандарины и сливочное масло

В преддверии новогодних праздников в России заметно снизились цены сразу на несколько продуктов питания. Особенно ощутимо подешевело сливочное масло, средняя розничная стоимость которого в декабре 2025 года упала до 1178,8 руб. за кг. Это на 0,5% ниже аналогичного периода прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз».

В Минсельхозе связали тенденцию с ростом производства: за январь — октябрь выпуск масла увеличился на 2,6%, а производство сырого молока выросло на 3,5% год к году. Как уточнили в «Руспродсоюзе», расширение предложения масла на 2,9% поддерживает стабильность цен. В рознице цена на масло снизилась за последний месяц на 0,7%, а год к году — на 1,1%.

Параллельно дешевеют и другие продукты: яйца подешевели на 17–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, а помидоры — на 16%. Также, по словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, снизились цены на рис (-41%), капусту (-38%), лук (-23%), соль (-23%), свеклу (-21%), морковь (-21%), муку (-13%), говядину (-12%) и баранину (-7%). За год из 25 базовых продуктов в рознице подешевели 16.

Управляющий партнер FoodTech Consulting Елена Тихонова пояснила «Известиям», что снижение стоимости масла и некоторых других товаров в конце года — это не «краткосрочная промо-коррекция», а результат выравнивания цен после их напряжения.