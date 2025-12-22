Бывший корреспондент Lenta.ru Николай Чигасов погиб на СВО

Военнослужащий российской армии, бывший журналист издания Lenta.ru Николай Чигасов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Ему было 29 лет. Он получил смертельное ранение при выполнении боевого задания около села Верхнекаменское под Северском в ДНР. Это произошло в сентябре. На днях тело опознали родители. О его смерти издание сообщило сегодня, 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Чигасов

Фото: Cтраница Николая Чигасова «Во Вконтакте» Николай Чигасов

Фото: Cтраница Николая Чигасова «Во Вконтакте»

Николай Чигасов ушел на СВО в 2022 году. Стоял у истоков создания современных систем противодействия БПЛА в ЛНР, пишет Lenta.ru. Служил в подразделении «Сурикаты» под руководством Игоря «Берега» Мангушева. Последним местом службы была бригада «Эспаньола». Участвовал в боях под Кременной. Летом 2025 года прошел офицерские курсы, получил звание лейтенанта.

Окончил факультет политологии «Высшей школы экономики» в Санкт-Петербурге. После начал работать в издании «Московские новости». В 2021 году перешел на работу в Lenta.ru. Писал о военных и дипломатических конфликтах, проблемах международных блоков и организаций.