Руководителем центра имени Гамалеи стал Денис Логунов

Руководителем НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи стал академик РАН Денис Логунов. Ранее он занимал должность заместителя директора по научной работе. Как пояснил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, Александр Гинцбург, возглавлявший центр почти 30 лет, продолжит работу в качестве научного руководителя.

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

На встрече с руководством центра господин Мурашко поблагодарил академика Гинцбурга за многолетний вклад в развитие отечественной науки и борьбу с инфекционными угрозами.

Денису Логунову 47 лет. В 2016 году он стал членом-корреспондентом РАН, а в 2022-м — академиком РАН. В его научные интересы входит разработка рекомбинантных вирусных вакцин и генотерапевтических препаратов. В частности, под его руководством были созданы лекарственные препараты «ГамЭвак» и «ГамЭвак-Комби» против лихорадки Эбола. Сейчас эти вакцины официально зарегистрированы для применения в лечебных целях.

Александр Гинцбург начал работу в НИЦ в качестве старшего научного сотрудника в лаборатории генетики плазмид в 1982 году, а в 1997 году уже возглавил центр. Сейчас господин Гинцбург является ведущим специалистом в области молекулярной биологии и генетики патогенных микроорганизмов. Под его руководством центр в том числе создал вакцину против Covid-19 «Спутник V».

