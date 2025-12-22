Премьер-министр Армении Пашинян показал сердечко на фоне Исаакиевского собора

Глава кабинета министров Армении Никол Пашинян, прибывший в Петербург для участия в неформальном Саммите глав государств СНГ, записал крайне необычное видео на фоне Исаакиевского собора. В номере своего отеля он показал руками сердечко под кавер на песню Олега Газманова «Дождись».

Фото: Соцсети премьер-министра Армении Никола Пашиняна

На самом саммите господин Пашинян заявил, что Ереван готов к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности в регионе.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не смог прилететь в Петербург из-за плотного рабочего графика. Азербайджанский лидер также не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, поскольку Баку не является членом ЕАЭС.

Андрей Маркелов