Лидер Азербайджана Алиев не прилетел на саммит в Петербург из-за плотного графика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Азертадж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Отмечается, что причина отсутствия — напряженный рабочий график главы государства. Ранее, 21 декабря, Алиев также не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, поскольку Азербайджан не является членом ЕАЭС.

В сообщении подчеркивается, что Баку регулярно участвует в официальных саммитах Содружества и придает большое значение сотрудничеству в его рамках. Так, президент Алиев принимал активное участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 9–10 октября этого года, где провел ряд плодотворных двусторонних и многосторонних встреч.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ проходит 21–22 декабря. Ее участники обсуждают итоги совместной работы за год, приоритеты интеграции и стратегические направления взаимодействия на 2026 год.

Андрей Маркелов