«Механизм при активации отзывается мелодией»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о часовых новинках, которые помогут услышать время.

Встречаем Новый год: и если уж выбирать часы, то такие, которые не только покажут точное время, но и помогут его услышать. В мире высокого часового искусства нет более эффектного способа отметить момент полуночи, чем минутный репетир — механизм, который при активации отзывается мелодией, отбивая часы, четверти и минуты, словно мини-музыкальная шкатулка на запястье.

Среди новинок 2025 года есть несколько моделей, которые заслуживают внимания тех, кто хочет встретить Новый год с музыкой. Frosted Carbon Tourbillon Chronograph Cathedral Minute Repeater от Hublot — минутный репетир с корпусом из керамики, ставшей частью сета с необычными материалами и высокими усложнениями, выпущенного к 20-летию коллекции Big Bang. Этот материал обладает отличными акустическими свойствами, делая звук более чистым и объемным, как утверждают создатели.

Другая новинка — Grald Genta Minute Repeater, перевыпущенный в 2025 году с механизмом от La Fabrique du Temps Louis Vuitton. В корпусе из желтого золота с черным ониксовым циферблатом. Кроме музыки тут еще и подходящий даже под black tie внешний вид.

Титановый Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater Yoshida Special Edition — лимитированная серия из линейки ультратонких часов, которую продолжают в 2025 году. Это репетир, в котором гонги и молоточки максимально эффективно работают внутри компактного корпуса, обеспечивая удивительно объемный и богатый звук.

Анна Минакова