Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, что помогает сделать бизнес-центры более привлекательными для арендаторов.

Рынок столичной офисной недвижимости постоянно трансформируется. Сегодня девелоперы все чаще конкурируют не только ценой квадратного метра и престижем локации, но и качеством среды. Компания Dominanta выделила пять ключевых особенностей, которые помогают привлекать арендаторов еще на этапе строительства объекта. Визитной карточкой бизнес-центра наравне с архитектурой становится функциональное лобби, которое по интерьеру и набору сервисов приближается к лобби отеля высокого класса. Высокие потолки, витражное остекление, респектабельная зона ресепшен, мягкая лаунж-зона для ожидания — эти элементы стали неотъемлемыми атрибутами лобби современного офисного центра.

Девелоперы превращают свои проекты в самодостаточную инфраструктуру. Внутри здания можно найти кафе, пекарни, аптеки и другие полезные бытовые сервисы, которые раньше считались дополнением. Возможность выбора становится одним из ключевых преимуществ для арендаторов. В одном здании могут существовать как компактные офисы для небольших команд, так и большие блоки для штаб-квартир. Данная модульность позволяет компаниям расти, не меняя локацию. Деловая архитектура все чаще выходит за рамки привычного. Стильное благоустройство прилегающей территории — обязательный атрибут, но некоторые бизнес-центры могут похвастаться даже собственными террасами с зонами отдыха и рабочими местами под открытым небом.

Современные бизнес-центры предлагают не только качественную инженерию и стильные интерьеры, но и дополнительные пространства, где можно реализовать различные сценарии жизни внутри здания. Офис становится частью повседневности — с ритуалами, уютом и даже настроением. Для арендаторов это означает комфорт, эффективность и возможность всесторонне развивать бизнес, благодаря широкому функционалу офисного центра.

