Глава СК России затребовал доклад по делу о ДТП в Удмуртии
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием школьного автобуса в Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
Напомним, ДТП произошло 21 декабря вечером около 18:00 на участке трассы возле деревни Точкогурт. По предварительным данным ГАИ, 69-летний шофер «ГАЗели» пошел на обгон в запрещенном месте и допустил столкновение транспорта с легковушкой под управлением 37-летнего водителя.
Всего в микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — водитель и двое сопровождающих. В легковушке — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и семнадцатилетнего подростка. Пострадавшие в ДТП дети возвращались с турнира по настольному теннису. СУ СКР возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта (ст. 264 УК). Дело поставлено прокуратурой на контроль.
Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов посетил республиканскую детскую больницу, где встретился с детьми, пострадавшими в ДТП. В больнице находятся 7 детей и 3 взрослых.
