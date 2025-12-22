Число зарегистрированных автомобилей в Москве сократилось на 10 тысяч

В январе-ноябре число зарегистрированных в Москве автомобилей сократилось на 10 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2019 года показатель снизился на 270 тыс. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

«Количество поездок с каждым годом становится меньше,— заявил господин Кизлык.— Статистика свидетельствует о перераспределении транспорта в пользу городского».

По словам главы ЦОДД, 70% поездок по столице москвичи и приезжие совершают на общественном транспорте. Он считает, что росту популярности городского транспорта способствует развитие транспортной инфраструктуры.

