Шереметьево с 2026 года повысит сборы с авиакомпаний

Аэропорт Шереметьево с 1 января 2026 года повысит сборы за обслуживание российских авиакомпаний на 10%. Сборы с иностранных перевозчиков вырастут на 3%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аэропорта.

Для российских авиакомпаний базовый сбор за взлет-посадку увеличится с 768,5 руб. до 845,36 руб. за тонну воздушного судна, входящая в него инвестиционная составляющая — с 373,8 руб. до 411,18 руб. Также вырастут:

сбор за обеспечение транспортной безопасности (без досмотра и пропускного режима) — с 38,36 руб. до 42,2 руб.;

плата за аэровокзал на внутренних линиях в терминалах B и D — с 296,76 руб. до 326,44 руб. на пассажира, на международных линиях в терминалах В, C, D — с 810,16 руб. до 891,18 руб., в E и F — с 239,56 руб. до 263,52 руб.;

базовый тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях в B и D — с 303,3 руб. до 333,6 руб. за человека, на C, D, E — с 335 руб. до 368,5 руб., в F — с 311,2 руб. до 342,3 руб.

Для иностранных авиакомпаний сбор за взлет-посадку для них увеличится с $16,96 до $17,47, за транспортную безопасность — с $1,4 до $1,45. Плата за предоставление терминалов B, C, D увеличится с $20,32 до $20,93 на пассажира, E и F — с $12,18 до $12,55.

В предыдущий раз Шереметьево повышало тарифы в марте 2025 года. Тогда же плату повысил другой аэропорт Московского авиаузла — Внуково. Домодедово меняло тарифы дважды: в марте и частично — в июле этого года.

