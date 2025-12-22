Jim Beam на год приостановит производство бурбона на своем главном заводе в Кентукки

Компания Jim Beam приняла решение приостановить производство на заводе Happy Hollow в городе Клермонт, штат Кентукки — с 1 января 2026 года на весь год. На этом заводе виски Jim Beam производится уже более 100 лет, но компания идет на вынужденные меры из-за падения спроса.

Введенные Дональдом Трампом импортные пошлины против товаров из ЕС привели к ответным мерам со стороны европейских властей. Это вызвало падение поставок ряда американских товаров, в том числе крепкого алкоголя, хотя еще в 2024 году ЕС потреблял более половины всего экспорта американских спиртных напитков. Ухудшение отношений США с Канадой привело к бойкоту канадцами товаров из Штатов. Кроме того, издержки на производство виски в США выросли после того, как Дональд Трамп повысил импортные пошлины в отношении сельскохозяйственной продукции из Мексики и ряда других стран.

В итоге падение продаж Jim Beam и ряда других производителей было зафиксировано не только за рубежом, но и внутри страны. «После рекордного экспорта алкогольных напитков из США в 2024 году новые данные по поставкам вызывают серьезную обеспокоенность у американских производителей спиртных напитков,— заявил генеральный директор ассоциации производителей крепких спиртных напитков DISCUS Крис Свонг.— Постоянная торговая напряженность оказывает непосредственное негативное воздействие на экспорт американских алкогольных напитков. Мы очень обеспокоены тем, что наши международные потребители все чаще отдают предпочтение напиткам местного производства или импорту не из США».

Евгений Хвостик