Праздник красоты d’Alba в отеле «Метрополь»

Компания d’Alba отметила пятилетие своей деятельности в России торжественным гала-ужином в историческом отеле «Метрополь». При входе гостей встречали каскады бокалов шампанского, работала яркая фотозона и «Коридор достижений» — инсталляция, посвященная истории бренда d’Alba. Здесь были показаны ключевые этапы развития марки, важные вехи становления и планы на будущее как в России, так и на международной арене. Гости могли ознакомиться с бестселлерами: пламперами для губ, патчами и легендарной сывороткой в виде спрея. Важным интерактивным элементом вечера стала зона пожеланий — гости писали свои мечты и поздравления на открытках и украшали ими новогоднюю елку. На ужине почти каждое блюдо было дополнено изысканной деталью — белым трюфелем, что стало гастрономическим отражением философии бренда: именно белый трюфель, поставляемый из итальянского города Альба, является ключевым ингредиентом в формулах d’Alba. Ведущим вечера выступил Прохор Шаляпин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba Следующая фотография 1 / 7 Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba Фото: d’Alba