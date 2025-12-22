106 участков на берегу Катуни возвращаются в собственность Республики Алтай

Земельные участки Каянчинского плеса в количестве 106 единиц возвращаются в собственность Республики Алтай, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак.

«В свое время земли сельхозназначения на берегу Катуни около Манжерока "ушли" за гроши. Владельцы сначала пытались по документам устроить там "пасеку", только без пчел и без меда. А впоследствии "нарезали" эти участки и перепродали за миллионы, прикрываясь ведением сельского хозяйства»,— отметил глава региона.

Верховный суд Республики Алтай признал сделки незаконными и постановил вернуть в госсобственность весь земельный массив.

Как писал «Ъ-Сибирь», прокурорская проверка выявила «стандартную для республики схему». Восемь лет назад компания «Озерное» за 15% от кадастровой стоимости получила в собственность без торгов 20 га сельхозземель. Полученный массив бизнес «распилил» на участки по 10 соток и продал. В результате на берегу Катуни появились нелегальные объекты гостеприимства.

Михаил Кичанов