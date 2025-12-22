ВСУ атаковали Белгородскую область 34 дронами: есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум десяти боеприпасов и 34 беспилотников. В результате никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома, два автомобиля и один инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Краснояружском округе зафиксированы удары с помощью одного боеприпаса и трех дронов. В поселке Задорожном горел частный дом.

Грайворонский округ подвергся атакам с применением девяти боеприпасов и 20 БПЛА. Из-за этого в Грайвороне и селе Дорогощь были повреждены по одной машине.

В Ракитянском округе два населенных пункта атаковали с помощью трех беспилотников. В поселке Пролетарском пострадало одно частное домовладение, в селе Криничном — забор другого.

Алина Морозова