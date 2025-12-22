Сборная России по футболу завершила 2025 год на 33-м месте в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) представила обновленный рейтинг сборных. Национальная команда России сохранила 33-е место, в ее активе 1524,52 балла.

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей. Ее соперниками были команды Гренады, Замбии, Нигерии, Белоруссии, Иордании, Катара, Ирана, Боливии, Перу и Чили. В этих встречах россияне одержали шесть побед, потерпели одно поражение и трижды сыграли вничью.

Первое место в рейтинге занимает сборная Испании, на счету действующих чемпионов Европы 1877,18 очков. На второй строке располагается команда Аргентины (1873,33). Тройку лучших замкнули французы (1870). Затем идут сборные Англии (1834,12) и Бразилии (1760,46).

Ранее FIFA опубликовала рейтинг женских сборных. Россиянки завершили 2025 год на 28-й позиции.

С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Таисия Орлова