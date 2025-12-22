В ноябре на Кубани выдали ипотек с господдержкой на 14,71 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро подвело итоги льготного ипотечного кредитования в ноябре 2025 года. За месяц банки выдали 62,85 тыс. кредитов с господдержкой на сумму 363,97 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 59% от общего числа и 75% от объема всех ипотечных кредитов на жилье. В годовом выражении количество выдач выросло на 119%, объем — на 129%. В ноябре 2024 года было оформлено 28,67 тыс. льготных кредитов на 159,10 млрд руб., что составляло 47% и 66% от общего числа и объема ипотек соответственно.

Средний размер льготного кредита в ноябре 2025 года увеличился до 5,79 млн руб. с 5,55 млн руб. годом ранее, средний срок кредитования составил 328 месяцев (27 лет 4 месяца), на 8 месяцев больше, чем в ноябре 2024 года. По сравнению с октябрем 2025 года число и объем выдач выросли на 1%, при этом средний размер кредита остался без изменений, а средний срок составил 325 месяцев (27 лет 1 месяц).

За 11 месяцев 2025 года было оформлено 486,65 тыс. льготных кредитов на 2,79 трлн руб., что в среднем составляет 253,88 млрд руб. в месяц. Доля льготного кредитования составила 59% от числа и 77% от объема всех ипотечных ссуд. В аналогичный период 2024 года выдачи составляли 577,26 тыс. кредитов на 3,10 трлн руб., их доля достигала 53 и 68% соответственно.

В числе регионов — лидеров по объему льготной ипотеки в ноябре оказались Москва — 5,05 тыс. кредитов на 44,04 млрд руб., Московская область — 3,55 тыс. кредитов на 27,58 млрд руб., Санкт-Петербург — 3,39 тыс. кредитов на 23,58 млрд руб., Краснодарский край — 2,67 тыс. кредитов на 14,71 млрд руб., Татарстан — 2,13 тыс. кредитов на 12,34 млрд руб. Наибольшие средние кредиты получили жители Москвы — 8,72 млн руб., Московской области — 7,76 млн руб., Калмыкии — 7,09 млн руб., Санкт-Петербурга — 6,95 млн руб., Ленинградской области — 6,52 млн руб. Самый длительный средний срок ипотеки зафиксирован в Карачаево-Черкесии — 350 месяцев (29 лет 2 месяца), самый короткий — в Архангельской области — 259 месяцев (21 год 7 месяцев).

Вячеслав Рыжков