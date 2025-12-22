Россияне сообщают о сбое в работе WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в России наблюдается сбой. Пользователи по всей стране жалуются в том числе на невозможность отправить сообщения. Корреспонденты «Ъ» также не смогли сегодня воспользоваться мессенджером — он работал только при подключении VPN.

На портал Сбой.ру с начала дня поступило уже более 2,1 тыс. жалоб. Более половины (58%) обращений направили жители Москвы. Также на перебои в работе приложения жалуются в Санкт-Петербурге (14%), Подмосковье (8%), Воронежской области (3%). По данным Detector404, половина пользователей не получает оповещения, еще 25% заявили о сбое в работе приложения.

Источник РБК на телеком-рынке заявил, что с сегодняшнего дня скорость работы WhatsApp сократилась на 70–80%.

28 ноября Роскомнадзор заявил, что ограничения против WhatsApp «вводятся поэтапно», и посоветовал переходить на «национальные сервисы». Ведомство пригрозило полной блокировкой WhatsApp, если мессенджер не будет следовать условиям по «предупреждению и пресечению совершения преступлений» в России.

