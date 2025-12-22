Фигуранту дела о хищении активов «ИнвестНедвижимости» дали 5 лет колонии

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор одному из фигурантов дела о хищении активов ООО «ИнвестНедвижимость». К пяти годам общего режима приговорили обвиненного в мошенничестве Сергея Трубина. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Как установил суд, в 2023 году Сергей Трубин с сообщниками подали нотариусу и в ФНС ложные документы об изменении устава и состава органов управления «ИнвестНедвижимости». В результате они завладели активами организации общей стоимостью свыше 5 млрд руб.

Помимо Сергея Трубина, обвиняемыми проходят Юрий Талан, Владимир Назаренко, Антон Седов, Вячеслав Гущин, Вячеслав Царелунгэ, Людмила Дементьева и Дорин Шкиопки. Суд арестовал их имущество на сумму более 27 млн руб. для взыскания штрафа.

Об отправке дела в суд СКР сообщал в октябре. Обвиняемые Назаренко, Гущин, Седов и Царелунгэ находятся под арестом. Госпожу Дементьеву суд отпустил под запрет определенных действий, а господину Талану инстанция назначила домашний арест.

Никита Черненко