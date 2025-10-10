Дело о хищении активов «ИнвестНедвижимости» передали в суд

СКР направил для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд Москвы уголовное дело о хищении активов ООО «ИнвестНедвижимость». На скамье подсудимых окажутся восемь фигурантов, их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинения предъявили Сергею Трубину и его соучастникам: Юрию Талану, Владимиру Назаренко, Антону Седову, Вячеславу Гущину, Вячеславу Царелунгэ, Людмиле Дементьевой и Дорину Шкиопки. Следствие считает, что в 2023 году злоумышленники незаконно получили активы «ИнвестНедвижимости» стоимостью более 5 млрд руб. Для этого мошенники подали в ФНС фальшивые документы об изменении устава и состава органов управления компании.

О завершении следствия по делу СКР сообщил 25 сентября. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше 27 млн руб. Суд арестовал господ Трубина, Назаренко, Гущина, Седова и Царелунгэ. Госпожу Дементьеву отпустили под запрет определенных действий, а господина Талана отправили под домашний арест.

Никита Черненко