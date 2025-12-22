Mediascope: «Итоги года» с Путиным по телевизору посмотрели 12% жителей России

Около 16,3 млн россиян посмотрели «Итоги года с Владимиром Путиным» в прямом телеэфире. Это почти 12% от общего числа жителей России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской платформы Mediascope.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

19 декабря в Гостином дворе прошла пресс-конференция с президентом, она продлилась 4,5 часа. Владимир Путин ответил на 103 вопроса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Итоги года с Владимиром Путиным-2025. Ключевые высказывания президента за 4,5 часа».