В Академическом районе из-за аварии отключили отопление в 14 домах

В Академическом районе Екатеринбурга, 22 декабря, энергетики ограничили отопление в 14 многоквартирных домах, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании». Специалисты устраняют дефект трубопровода, обнаруженный диагностической службой по адресу Академика Вонсовского, 21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе МЧС Свердловской области, без отопления остались 6623 человека, в том числе 1655 детей. Социально значимые объекты отключению не подверглись. На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники. Отопление будет полностью восстановлено до 09:00 23 декабря.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Тюменской области из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остались почти 18,3 тыс. человек, включая порядка 3,7 тыс. детей.

Полина Бабинцева