Более 18 тыс. жителей Тюмени остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

В Тюмени без отопления и горячей воды остались жильцы 30 многоквартирных домов — почти 18,3 тыс. человек, включая порядка 3,7 тыс. детей, сообщили в МЧС Тюменской области. Также тепла лишились восемь других зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Утром 18 декабря произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в районе дома по адресу ул. Широтная, 96к2. Информация о повреждении теплотрассы в Единую дежурно-спасательную службу города поступила в 11:20.

Причиной аварии стала коррозия участка трубопровода диаметром 325 мм. В настоящее время на месте работают специалисты АО «УСТЭК» в составе пяти человек с использованием двух единиц техники. Ремонтные работы планируется завершить к 19:00.

Ирина Пичурина