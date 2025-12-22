Белгородская область направит 1,9 млрд на реализацию соцконтрактов в 2026 году

В 2026 году около 1,9 млрд руб. направят на реализацию соцконтрактов в Белгородской области. Сумма для региона является беспрецедентной, заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе еженедельного заседания областного правительства 22 декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Социальный контракт для нас — это реальный механизм борьбы с бедностью. И мы уже многие годы являемся одними из лидеров в стране по их реализации. Этот механизм поддержки востребован среди наших жителей, особенно многодетных семей, участников и ветеранов СВО, нашей молодежи», — подчеркнул господин Гладков.

По информации министра соцзащиты населения и труда Белгородской области Олеси Митякиной, на сегодняшний день в регионе заключено 6 776 социальных контрактов на общую сумму порядка 1,6 млрд рублей, что говорит о стопроцентном выполнении показателей от плана на 2025 год. Из них 66 соцконтрактов заключили участники и ветераны СВО, 170 — жители региона с инвалидностью, более 3,3 тыс. — семьи с детьми, а 912 — многодетные семьи. Кроме того, более 1 тыс. контрактов реализуют белгородцы в возрасте до 23 лет.

Всего с 2021 года жители региона заключили около 18 тыс. соцконтрактов на общую сумму в 3,1 млрд рублей. Программа «Содействие» в регионе способствует достижению целей нацпроекта «Кадры». Такой вид поддержки помогает гражданам решить текущие проблемы, получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать ЛПХ, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию. Стать участниками программы могут жители Белгородской области, среднедушевой доход которых ниже величины регионального прожиточного минимума.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что с 2022 года из бюджета Белгородской области в качестве меры соцподдержки выплатили почти 1 млрд руб. на питание детей участников СВО. Ежемесячная выплата составляет 3 тыс. руб., она предусмотрена на детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет при обучении по очной форме в образовательном учреждении. Как рассказал Вячеслав Гладков, сейчас такой вид поддержки получают более 13,5 тыс. детей.

Денис Данилов