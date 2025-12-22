Почти 1 млрд рублей направила Белгородская область на питание детей участников СВО

С 2022 года из бюджета Белгородской области в качестве меры соцподдержки выплатили почти 1 млрд руб. на питание детей участников СВО. Ежемесячная выплата составляет 3 тыс. руб., она предусмотрена на детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет при обучении по очной форме в образовательном учреждении. Сейчас такой вид поддержки получают более 13,5 тыс. детей. Об этом 22 декабря рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Господин Гладков заявил, что Белгородская область — это единственный в РФ регион, который оказывает подобный вид финансовой помощи: выплачивает средства на питание каждого ребенка участников и ветеранов СВО.

«Работу будем продолжать. Понимаем, что внимание к детям особенно важно для родителей, которые с оружием в руках защищают нашу Родину»,— подчеркнул губернатор.

В пресс-службе областного правительства также напомнили, что Белгородская область одной из первых в стране разработала единый стандарт мер поддержки семей участников СВО. Среди действующих мер, в частности, — бесплатное горячее питание в школах, освобождение от платы за детсад, зачисление детей в группы продленного дня и школы рядом с домом, бесплатные кружки и секции, льготные путевки в оздоровительные лагеря и санатории, единовременная выплата в 50 тыс. руб. при рождении ребенка и разовая выплата в 15 тыс. руб. к началу нового учебного года.

На минувшей неделе также стало известно, что потерявшим из-за атак ВСУ имущество жителям белгородского приграничья за 2025 год компенсировали 1,4 млрд руб. на аренду жилья. Всего господдержку получили 9,3 тыс. человек.

Денис Данилов