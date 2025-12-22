Захара Прилепина наградили медалью «За проявленную доблесть»

Глава Росгвардии Виктор Золотов наградил Захара Прилепина медалью «За проявленную доблесть» III степени. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе писателя. Награждение прошло сегодня, другие подробности не приводятся.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО. В мае того же на писателя было совершено покушение — под автомобилем взорвалась бомба. Он получил тяжелые ранения ног и минно-взрывную травму, водитель Александр Шубин погиб. Виновным в покушении признали гражданина Украины и России Александра Пермякова, его приговорили к пожизненному лишению свободы.

В октябре 2025-го Захар Прилепин был избран заместителем председателя партии «Справедливая Россия». В ноябре писатель снова заключил контракт на военную службу и отправился в зону СВО в составе одного из подразделений Добровольческого корпуса.