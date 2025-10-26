Эсеры больше не «За правду»
«Справедливая Россия» вернула себе историческое название
Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» вернулась к названию «Справедливая Россия» и упразднила посты сопредседателей. Соответствующие решения 25 октября утвердил ее съезд. Эсеры получили многосоставный бренд накануне выборов в Госдуму в 2021 году, объединившись с партиями Геннадия Семигина («Патриоты России») и Захара Прилепина («За правду!»), однако спустя пять лет оба политика от руководства организацией фактически отошли.
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов (слева) на съезде партии в Москве, 25 октября
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Реставрацию партийной структуры эсеры начали с названия. Возврат к корням лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил чисто утилитарными соображениями: «Меня как председателя партии коробила аббревиатура СРПЗП. Что это такое? А вот "Справедливая Россия" — все знают».
Как и название, к прежнему единоначалию вернулось руководство партией. В частности, был ликвидирован институт сопредседателей, созданный в 2021 году для Геннадия Семигина и Захара Прилепина, а также упразднены занимаемые ими должности председателя центрального совета и секретаря палаты депутатов. Вместо этого введены посты первого заместителя председателя партии и двух простых зампредов. Кроме того, съезд предусмотрел увеличение срока полномочий руководящих органов с двух с половиной до четырех лет, возможных сроков для кандидатов — с трех до четырех лет, а также ликвидацию должностей зампредов региональных отделений.
Пост первого зампреда партии занял вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Заместителями председателя съезд избрал Руслана Татаринова и Захара Прилепина. Председателем был единогласно переизбран Сергей Миронов. Голосование по каждой кандидатуре оказалось безальтернативным.
Наконец, изменения претерпел состав президиума центрального совета. Четверо перечисленных руководителей вошли туда по должности, а еще 25 человек были избраны тайным голосованием. Среди «новичков» — депутат Госдумы Анатолий Грешневиков, главы иркутского и петербургского отделений партии Лариса Егорова и Надежда Тихонова (последняя является племянницей Сергея Миронова), депутат Мосгордумы Елена Ямщикова. Покинули руководящий орган депутат Госдумы и глава московского отделения Дмитрий Гусев, а также делегированный в Счетную палату экс-депутат Олег Нилов.
Съезд открыл первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, зачитав письмо главы государства. «На протяжении многих лет ваша партия пользуется поддержкой значительной части избирателей, играет заметную роль в политической и общественной жизни страны»,— процитировал он президента. Уже от себя господин Кириенко добавил, что на двух последних выборах главы государства справороссы поддерживали кандидатуру Владимира Путина, и поблагодарил партийцев за работу на местах, в том числе связанную со спецоперацией: «У партии есть все возможности и ресурсы, чтобы заручиться поддержкой той группы граждан, для которых важны социальная справедливость, честность, конкретные дела».
После этого Сергей Миронов напомнил соратникам о базовых составляющих «патриотического социализма», а также призвал поработать над привлечением новых членов: «Мы никогда не гнались за численностью, важно было, кого принимаем, но для развития, очевидно, следует расти». Партия показывает лучшие результаты на муниципальном уровне среди оппозиции, что вкупе с несданными позициями на региональном уровне позволяет рассчитывать на увеличение представительства в Госдуме в следующем году, подчеркнул господин Миронов.
В предстоящей электоральной работе следует отладить взаимодействие региональных депутатов с федеральными коллегами, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. Ее коллега Валерий Гартунг предложил «списочникам» и заметным думцам взять на себя дополнительные регионы. Например, сам господин Гартунг пообещал помимо родной Челябинской области поработать с Оренбуржьем. Если «правильно распределить ресурсы», то можно побороться за второе место, резюмировал он: «За первое будем бороться после победы над врагом».