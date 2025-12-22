В Белгороде мужчина угрожал взорвать банк

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в одной из финансовых организаций Белгорода «произошло ЧП». По его словам, подозреваемый задержан, на месте работают силовики. Угрозы населению нет, уточнил губернатор.

По данным Telegram-канала Mash, ЧП случилось в отделении банка «ПСБ» на улице Преображенская. Туда пришел мужчина, заявивший, что у него с собой взрывчатка. Территорию вокруг здания оцепили. Посетители банка и сотрудники смогли самостоятельно выйти из отделения, никто не пострадал. Как пишет Shot, экстренные службы вели с мужчиной переговоры около часа. После этого он сам сдался. СВУ у него не было.

В пресс-службе ПСБ сказали «Ъ», что пострадавших в результате инцидента нет, в настоящее время отделение работает в штатном режиме. Службы банка совместно с правоохранительными органами устанавливают все обстоятельства произошедшего.