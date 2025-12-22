Путин предложил провести фестиваль «Звук Евразии»

Владимир Путин поручил правительству организовать проведение всероссийского музыкального проекта «Звук Евразии», а также Международного Екатерининского форума и фестиваля документального кино «КТ.Док: Время наших героев». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Задача входит в перечень поручений президента по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. В документе отмечено, что правительство совместно с Советом должно рассмотреть включение проектов в план мероприятий в 2026-2028 годах в рамках Стратегии нацполитики.

Кабмину поручено представить доклад до 30 января следующего года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.