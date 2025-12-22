«Яндексу» предложили судиться с Jaguar Land Rover для регистрации новых брендов

Суд по интеллектуальным правам (СИП) дал «Яндексу» (MOEX: YDEX) срок до 10 февраля для подачи иска к британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover — для досрочного прекращения правовой охраны в России 42 товарных знаков. Это позволит российской компании зарегистрировать собственные бренды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Речь идет о «Яндекс Ровер», Yandex Rover и Rover. По данным агентства, компания подала заявки в Роспатент на их регистрацию, однако ведомство ответило, что они сходны с товарными знаками британской компании. СИП запретил Роспатенту отклонять заявки «Яндекса» до рассмотрения иска о прекращении правовой охраны.

По данным агентства, с товарными знаками «Яндекса» конкурируют пять международных товарных знаков (Land Rover, Range Rover, Rover 75, Road Rover, Land Rover G4 Challenge). А также 37 российских со словесными элементами Jaguar Land Rover Experience, Land Rover, Range Rover, Rover, «Лэнд Ровер», и другие.

«Яндекс Ровер» — робот-курьер от «Яндекса» для доставки продуктов и небольших посылок по городу. Его впервые представили в 2019 году. Заявку на регистрацию трех товарных знаков «Яндекс» подал в феврале 2025 года. «Ъ» выяснил, что к концу 2027 года компания рассчитывает выпустить 20 тыс. роботов нового, четвертого, поколения.