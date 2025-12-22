Министра промышленности Ставрополья уличили в разглашении гостайны

УФСБ России по Ставропольскому краю проверило министерство энергетики, промышленности и связи. Сотрудники нашли грубые ошибки в работе с секретными документами. Нарушения допустили министр Иван Ковалев, его первый заместитель и трое других чиновников, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минпрома Ставропольского края Фото: пресс-служба минпрома Ставропольского края

Проколы коснулись организации секретного подразделения. Чиновники допустили сбои в делопроизводстве с материалами, содержащими гостайну. ФСБ отметила угрозы безопасности страны из-за этих ошибок. Пять человек получили административные протоколы по статье 13.14 КоАП РФ за разглашение сведений, составляющих гостайну. Министру Ивану Ковалеву вынесли официальное представление. Его обязали срочно устранить причины нарушений.

Иван Ковалев возглавляет министерство с 2022 года. Ранее он работал замгубернатора в Волгоградской области. На Ставрополье под его контролем развивают промышленность, энергетику и связи. Регион реализует нацпроект «Производительность труда». В 2024 году край привлек 150 млрд руб. инвестиций в промышленность. Общий объем производства вырос на 12% за год.

Пресс-служба УФСБ уточняет, что инцидент не связан с утечкой данных за рубеж. Силовики действовали по плановой инспекции. Аналогичные проверки прошли в трех других ведомствах края. В 2025 году ФСБ пресекла 178 попыток утечек гостайны в СКФО. Минпром курирует 47 предприятий с гостайной. Ставрополье занимает второе место по числу промышленных объектов с гостайной после Ростовской области — 52 объекта.

В марте 2024 года Генпрокуратура уже выносила представления министерствам края за срывы госпрограмм. Тогда минстрой не ввел 15 объектов вовремя.

Станислав Маслаков