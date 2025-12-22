Избербашский радиозавод в Дагестане выставили на торги за 200 млн рублей

Имущественный комплекс ОАО «Избербашский радиозавод имени Плешакова» в Дагестане выставлен на публичные торги с начальной стоимостью более 200 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Лот включает земельный участок площадью 5,1 га и расположенные на нем производственные корпуса. В состав объекта входят административное здание, механический цех, каркасно-сборный цех, гальванический цех, участок порошковой покраски, котельная и инженерные сети. Начальная цена составляет 200,6 млн руб.

При отсутствии предложений стоимость будет снижаться на 5% каждые сутки. Минимальная цена продажи установлена на уровне 20 млн руб. Победителем станет участник, предложивший максимальную сумму.

Прием заявок на участие стартует 22 декабря и продлится до 10 января 2026 года.

В марте 2024 года имущество ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» в Дагестане не смогли продать на торгах за 98,5 млн руб. из-за отсутствия заявок на участие. На аукцион единым лотом выставляли три незавершенных изделия «РСП-10МН-1», запасные части и комплектующие к ним. В состав каждого изделия входят а/м КамАЗ 43114 , КамАЗ 4350 и два прицепа модели 8326.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ОАО «Избербашский радиозавод им.Плешакова П.С.» было зарегистрировано в Избербаше в 1996 году. Основной вид деятельности - производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления. Информации о владельцах не представлено. Убыток в 2020 году составил 94,9 млн рублей, данных о выручке нет.

Из материалов дела следует, что в мае 2016 года УФНС России по Дагестану обратилось в Арбитражный суд республики с заявлением к ОАО «Избербашский радиозавод им.Плешакова П.С.» о признании банкротом. В феврале 2020 года суд признал должника банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

Тат Гаспарян