Гостевые дома не спешат в реестр

Отдых в России может заметно подорожать уже в начале 2026 года. А все потому, что количество бюджетных вариантов на агрегаторах резко сократится. Среди причин — легализация гостевых домов, что считались наиболее доступным туристическим жильем. До 1 января собственники таких объектов размещения должны пройти классификацию или уйти с рынка. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Собственники гостевых домов не спешат легализоваться. Хотя уже с 1 января в России смогут работать только объекты, попавшие в реестр. Остальные не пройдут фильтры туристических агрегаторов, их нельзя будет забронировать. Но сейчас в списке числится чуть больше 4 тыс. таких объектов на всю Россию, половина из которых — в Краснодарском крае. При этом собеседники “Ъ FM” говорят, что только в этом регионе может быть порядка 10 тыс. гостевых домов. В отличие от гостиниц, где действует обязательная регистрация, владельцам гостевых домов пока оставили право выбора. Это называется «процедура самооценки». Легализоваться должны пока 17 регионов плюс территория «Сириус», а в следующем году подключатся еще пять. Но это ключевые туристические направления: Крым, Краснодарский, Приморский край, Калининградская, Ленинградская области, Алтай.

Но под запрет рекламы подпадут не только объекты участников эксперимента, предупреждает директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин: «Официальных цифр, сколько гостевых домов в России, нет. Для этого и создается реестр. На туристических агрегаторах размещается в среднем 15-16 тыс. гостевых домов. Кто-то оказывает услуги напрямую, поэтому учтена не вся полнота рынка. С 1 января бронирование в объектах, которые не вошли в реестр, будет невозможно.

Мы не сможем предлагать их услуги, потому что гостевые дома будут легальны только в тех регионах, где идет эксперимент».

А это плохая новость для москвичей, которые любят проводить выходные в соседних регионах. Из ближайших в эксперименте учувствует только Ивановская область. То есть объекты Плеса агрегаторы покажут туристам, ведь они обязаны легализоваться, а вот тульские, например, нет. В стороне пока остается и Тверская область, продолжает владелица гостевого дома на оленьей ферме «Судимиръ» Анна Овчаренко: «Мы не вошли в реестр, как раз планировала это сделать сейчас. Некоторые агрегаторы заранее говорят о том, что нас вычеркнули, потому что мы не прошли саморегистрацию.

Если это большой город-миллионер, то введение реестра поможет поддерживать качество предоставляемых услуг. А если мы говорим про гостевые дома на сельских территориях, это большая проблема. Почему? Время, бюрократизм, норматив по квадратным метрам на гостя. Что делать владельцам гостевого дома, если у него не хватает квадратных метров по закону? Получается, что должна быть гигантская гостиница».

Площадь комнаты должна быть не меньше 9 кв. м при одноместном размещении, и 12 кв. м — для двухместного. А это значит, что малые гостевые дома просто не смогут пройти регистрацию хотя бы по этому пункту. Но еще остается вариант посуточной аренды, замечает сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская: «Агрегаторы не смогут выставлять их как гостевые дома, но посуточную аренду никто не отменял. Это значит, что у всех онлайн-платформ появится еще одна корзина, в которой будут лежать вот такие все объекты.

Для туристов это, конечно, хуже. Когда человек едет в гостевой дом, который есть в реестре, из него можно вытащить все данные о собственнике. И если будут какие-то проблемы, понятно, с кого спрашивать. Когда в реестре нет объекта, выяснить, кто собственник, если это физическое лицо, не представляется возможным, поскольку у нас это считается персональными данными, и это, конечно, беда. Надеюсь, что сделан только первый шаг, это же эксперимент».

Власти планируют не просто обелить рынок, но и повысить собираемость налогов местным бюджетом. Собственники гостевых домов наравне с гостинцами теперь будут обязаны платить туристический налог, деньги пойдут на развитие инфраструктуры. К 2030 году ставка вырастет до 5% от стоимости проживания. Но уже сейчас понятно, что компенсировать эти расходы бизнес будет за счет постояльцев. Хотя сейчас размещение в гостевых домах в среднем в полтора раза дешевле гостиниц.

Аэлита Курмукова