Пассажиропоток «Ижавиа» к концу года приблизился к отметке 700 тысяч человек

Пассажиропоток авиакомпании «Ижавиа» в этом году превысит 685 тыс. человек, сообщил в Telegram гендиректор организации Александр Синельников. В конце прошлого года «Ъ-Удмуртия» писал, что авиаперевозчик достиг показателя 700 тыс. перевезенных пассажиров. Господин Синельников также рассказал о двух перевезенных пингвинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, шесть авиамаршрутов через аэропорт Ижевска попало в субсидируемый перечень от Росавиации на следующий год. Субсидии затронут четыре авиакомпании — «Ижавиа», «Икар», «Азимут» и «Сибирь». Все рейсы будут субсидироваться Удмуртией в диапазоне от 30,5% до 95%. По некоторым направлениям софинансирование идет авиаперевозчиками и другими регионами.

Анастасия Лопатина