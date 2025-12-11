Шесть авиарейсов через аэропорт Ижевска в списке на субсидирование в 2026 году

Шесть авиамаршрутов через аэропорт Ижевска попало в субсидируемый перечень от Росавиации на 2026 год. Он опубликован на сайте федерального агентства.

Субсидии затронут четыре авиакомпании — «Ижавиа», «Икар», «Азимут» и «Сибирь». Все рейсы будут субсидироваться Удмуртией в диапазоне от 30,5% до 95%. По некоторым направлениям софинансирование идет авиаперевозчиками и другими регионами.

Например, авиарейс «Сибири» Новосибирск—Ижевск в мае—сентябре будет финансироваться на 95% Новосибирской областью и Удмуртией. Рейс «Азимута» Ижевск—Махачкала в мае и сентябре Удмуртия покроет на 30,5%, Дагестан — на 48%.

В числе субсидируемых направлений: Екатеринбург—Ижевск, Ижевск—Калининград, Ижевск—Краснодар, Ижевск—Махачкала, Ижевск—Минеральные Воды, Новосибирск—Ижевск.