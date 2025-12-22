В Анапе задержали мужчину в костюме Деда Мороза

Полицейские Анапы задержали местного жителя в костюме Деда Мороза за его попытку заработать на фотографиях с прохожими. Об этом сообщает ОМВД города-курорта.

По данным полиции, 28-летний житель Анапы предлагал людям сделать платные фотографии на фоне бесплатных новогодних инсталляций на Театральной площади.

В отношении анапчанина завели административный протокол об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии. Материалы дела передадут в суд для принятия последующего решения.

София Моисеенко