В Анапе задержали мужчину в костюме Деда Мороза
Полицейские Анапы задержали местного жителя в костюме Деда Мороза за его попытку заработать на фотографиях с прохожими. Об этом сообщает ОМВД города-курорта.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным полиции, 28-летний житель Анапы предлагал людям сделать платные фотографии на фоне бесплатных новогодних инсталляций на Театральной площади.
В отношении анапчанина завели административный протокол об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии. Материалы дела передадут в суд для принятия последующего решения.