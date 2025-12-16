В 2025 году белгородским переселенцам возместили на аренду жилья 1,4 млрд рублей

Потерявшим из-за атак ВСУ имущество жителям белгородского приграничья за 2025 год компенсировали на аренду жилья 1,4 млрд руб. Всего господдержку получили 9,3 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Размер выплат составляет 20 и 40 тыс. руб. ежемесячно для обычных и многодетных семей соответственно. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с начала СВО на эти цели направили свыше 2 млрд руб. из областного бюджета. Средства распределили между 11 тыс. жителями региона.

В конце ноября правительство России направило Белгородской области 396 млн руб. для возмещения затрат на компенсации переселенцам, выплаченные в 2022–2024 годах.

Кабира Гасанова