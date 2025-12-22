Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Чекунков: у правительства нет задачи перемещать россиян в Арктику

У правительства России нет задачи переселять россиян в Арктику, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У нас нет задачи людей с юга на север перемещать, — сказал господин Чекунков в интервью телеканалу «Россия 24». — Арктика — это такое место, куда человек должен захотеть».

По его словам, люди едут на север, чтобы найти интересную работу с высокой заработной платой. В таком случае задача властей — обеспечить населению необходимую социальную инфраструктуру, добавил министр.

Как сообщил господин Чекунков, 15 тыс. семей получили льготные кредиты по программе «Арктическая ипотека». Он отметил, что заем на недвижимость способствовал строительству жилья в Мурманске и Архангельске. Министр также спрогнозировал удвоение числа туристов в Арктике в следующие пять лет.

