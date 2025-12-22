«Балтика» ведет переговоры о поставках безалкогольного пива в Египет

Пивоваренная компания «Балтика» ведет переговоры с дистрибьюторами Египта о поставках продукции в местные отели, рестораны, кафе, кейтеринг и в розничные сети. Основной интерес на египетском рынке вызвали безалкогольные бренды «Балтика 0.0» и «Балтика 0», сообщили в компании.

Среди сортов спросом пользовались «Светлое», «Пшеничное» и фруктовая линейка. Эту и другую продукцию «Балтика» представила на международной выставке продуктов питания Food Africa 2025 в Каире. Управляющий «Балтики» по экспортным продажам в страны Европы и Дальнего Зарубежья Анна Гербер отметила, что на выставке компания увидела «высокий и, что важно, целевой интерес» к продукции.

Представители пивоваренной компании также обсудили с дистрибьюторами стран Ближнего Востока и Северной Африки расширение географии поставок. Они также проанализировали возможности расширить экспорт в Западной Африке. Египет в компании оценивают как стратегический хаб для выхода в регион.

«Балтика» — российская компания, один из крупнейших производителей пиво-безалкогольной отрасли. Портфель включает в себя более 50 брендов («Балтика», «Невское», «Арсенальное», «Ярпиво», «Дон» и другие), энергетический напиток Flash Up, минеральную воду Skalla и питьевую воду «Хрустальная».