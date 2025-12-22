Центр Петербурга «покраснел» к обеду 22 декабря, стоит Невский проспект

Загруженность дорог в Петербурге к обеду 22 декабря значительно превысила норму в связи с масштабными перекрытиями. Наиболее сложная ситуация в районе станции метро «Адмиралтейская», где стоят Невский проспект, Садовая, Гороховая и Малая Морская улицы.

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Движение на КАД в районе развязки с аэропортом Пулково затрудненное, как и в районе станции метро «Московская». Сложно на Краснопутиловской и Кубинской улицах, Ленинском проспекте. Не менее сложная ситуация и на набережной Обводного канала, автомобилисты жалуются на движение по Лермонтовскому проспекту.

21-22 декабря в Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В город приехали российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров.

Андрей Маркелов