В Петербурге стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин открыл заседание заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Кремля.

Начало встречи проходит в узком составе с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на заседании планируют обсудить обсудить повестку ЕАЭС, углубление интеграции и развитие единого рынка, а также утвердить ряд документов. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

Артемий Чулков