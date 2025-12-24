Взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней за девять месяцев 2025 года

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма страховых выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|24381
|20,5%
|2027
|8,3%
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|12600
|10,6%
|1557
|12,4%
|3
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|10170
|8,6%
|4950
|48,7%
|4
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|9525
|8,0%
|2147
|22,5%
|5
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|8721
|7,3%
|1186
|13,6%
|6
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|7981
|6,7%
|1280
|16,0%
|7
|Страховое акционерное общество ВСК
|5304
|4,5%
|2500
|47,1%
|8
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|4668
|3,9%
|1492
|32,0%
|9
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|4219
|3,6%
|1458
|34,5%
|10
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|3158
|2,7%
|1348
|42,7%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»
|2687
|2,3%
|114
|4,3%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|2089
|1,8%
|300
|14,4%
|13
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|2040
|1,7%
|1239
|60,7%
|14
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|1974
|1,7%
|679
|34,4%
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»
|1909
|1,6%
|260
|13,6%
|16
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|1750
|1,5%
|598
|34,1%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|1535
|1,3%
|43
|2,8%
|18
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|1513
|1,3%
|202
|13,4%
|19
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ»
|1222
|1,0%
|405
|33,2%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС»
|1197
|1,0%
|493
|41,2%
|21
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|1160
|1,0%
|552
|47,6%
|22
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|971
|0,8%
|287
|29,6%
|23
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|969
|0,8%
|11
|1,1%
|24
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|871
|0,7%
|188
|21,6%
|25
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|659
|0,6%
|171
|26,0%
|26
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|622
|0,5%
|138
|22,3%
|27
|Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век»
|548
|0,5%
|3
|0,6%
|28
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|511
|0,4%
|38
|7,4%
|29
|Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование»
|396
|0,3%
|185
|46,9%
|30
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ»
|302
|0,3%
|14
|4,5%
|31
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|257
|0,2%
|41
|15,8%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
|207
|0,2%
|114
|54,8%
|33
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|188
|0,2%
|19
|10,4%
|34
|Акционерное общество «Лучи Страхование»
|181
|0,2%
|100
|55,3%
|35
|Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование»
|152
|0,1%
|18
|11,7%
|36
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС страхование жизни»
|136
|0,1%
|8
|5,9%
|37
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|131
|0,1%
|31
|23,4%
|38
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|111
|0,1%
|23
|20,7%
|39
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР»
|111
|0,1%
|0
|0,1%
|40
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование»
|95
|0,1%
|282
|296,9%
|41
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|95
|0,1%
|25
|26,2%
|42
|Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ»
|94
|0,1%
|25
|26,7%
|43
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|90
|0,1%
|—
|—
|44
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|77
|0,1%
|68
|88,9%
|45
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д»
|74
|0,1%
|18
|23,8%
|46
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|73
|0,1%
|35
|48,2%
|47
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|70
|0,1%
|2
|2,6%
|48
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни»
|64
|0,1%
|—
|—
|49
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование»
|64
|0,1%
|6
|10,0%
|50
|Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование»
|62
|0,1%
|25
|40,2%