Взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней за девять месяцев 2025 года

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «Т-Страхование» 24381 20,5% 2027 8,3% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 12600 10,6% 1557 12,4% 3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 10170 8,6% 4950 48,7% 4 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 9525 8,0% 2147 22,5% 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8721 7,3% 1186 13,6% 6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 7981 6,7% 1280 16,0% 7 Страховое акционерное общество ВСК 5304 4,5% 2500 47,1% 8 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 4668 3,9% 1492 32,0% 9 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 4219 3,6% 1458 34,5% 10 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 3158 2,7% 1348 42,7% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 2687 2,3% 114 4,3% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 2089 1,8% 300 14,4% 13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2040 1,7% 1239 60,7% 14 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1974 1,7% 679 34,4% 15 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 1909 1,6% 260 13,6% 16 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 1750 1,5% 598 34,1% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 1535 1,3% 43 2,8% 18 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1513 1,3% 202 13,4% 19 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 1222 1,0% 405 33,2% 20 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 1197 1,0% 493 41,2% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 1160 1,0% 552 47,6% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 971 0,8% 287 29,6% 23 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 969 0,8% 11 1,1% 24 Акционерное общество «Зетта Страхование» 871 0,7% 188 21,6% 25 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 659 0,6% 171 26,0% 26 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 622 0,5% 138 22,3% 27 Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век» 548 0,5% 3 0,6% 28 Акционерное общество «Д2 Страхование» 511 0,4% 38 7,4% 29 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 396 0,3% 185 46,9% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» 302 0,3% 14 4,5% 31 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 257 0,2% 41 15,8% 32 Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» 207 0,2% 114 54,8% 33 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 188 0,2% 19 10,4% 34 Акционерное общество «Лучи Страхование» 181 0,2% 100 55,3% 35 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 152 0,1% 18 11,7% 36 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС страхование жизни» 136 0,1% 8 5,9% 37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 131 0,1% 31 23,4% 38 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 111 0,1% 23 20,7% 39 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 111 0,1% 0 0,1% 40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 95 0,1% 282 296,9% 41 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 95 0,1% 25 26,2% 42 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 94 0,1% 25 26,7% 43 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 90 0,1% — — 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 77 0,1% 68 88,9% 45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 74 0,1% 18 23,8% 46 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 73 0,1% 35 48,2% 47 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 70 0,1% 2 2,6% 48 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 64 0,1% — — 49 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 64 0,1% 6 10,0% 50 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 62 0,1% 25 40,2%