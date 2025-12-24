«Рынок смещается от реакции к предотвращению»

Тренды страхования? Основные ожидания рынка? Как трансформируются страховые продукты под влиянием ИИ? Страхование по подписке, поминутные полисы, каковы тенденции? Страховщики отвечают на вопросы “Ъ”.

Иван Варенников, исполнительный директор по изменениям АО «Согаз»:

— В 2026 году основные тренды в страховании будут определяться двумя основными направлениями — развитием технологий (в первую очередь ИИ) и запросами новых поколений клиентов, которые хотят получать все быстро, онлайн, с максимально возможной адаптивностью сервисов под индивидуальный запрос. ИИ сейчас — это уже полноценный рабочий инструмент. Он берет на себя рутину: обрабатывает документы, помогает в контакт-центре, ускоряет выплаты. Это снижает издержки компаний и в итоге позитивно влияет на стоимость продукта и удобство для клиента. Из-за этого меняются и страховые продукты. Появляется больше гибких, модульных решений. Например, для бизнеса это модульные программы, где можно выбрать только нужные риски. Для частных лиц — возможность оформить страховку на короткий срок или по подписке. Клиент может включить защиту на время поездки или занятий спортом, отключить, если он не в городе и т. д.— такие сервисы становятся экономически возможны именно благодаря цифровой автоматизации и информатизации. Страхование все чаще становится «невидимым» — оно встраивается через API в различные онлайн-сервисы и маркетплейсы, появляясь там, где есть потребность: при покупке билета, аренде авто или оформлении кредита. Главный тренд: страхование становится более клиентоориентированным, цифровым и гибким, подстраиваясь под конкретные ситуации и образ жизни людей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

— В 2026 году страховой рынок будет двигаться в сторону глубокой персонализации и встроенности страхования в повседневные сервисы. Например, страховые суммы будут рассчитываться с учетом рыночной стоимости конкретного объекта и его индивидуальных характеристик. Все чаще страховые услуги будут встраиваться в популярные lifestyle-сервисы, такие как каршеринг или аренда жилья. Еще один важный тренд — превентивная помощь. Используя данные о клиентах, страховщики смогут заранее оценивать риски и напоминать о способах их минимизации, помогая предотвратить возможные убытки. Это формирует совершенно иной стандарт взаимодействия, когда страхование действительно помогает избежать ущерба, а не просто компенсирует его. Кроме того, меняются модели потребления. В частности, представители более молодого поколения предпочитают шеринговые сервисы и онлайн-каналы взаимодействия, что ведет к переходу страховых предложений от классических моделей продаж через посредников к прямым предложениям и цифровым каналам. Благодаря ИИ мы сократили сроки выплат по кредитному и ипотечному страхованию жизни, по страхованию от несчастного случая и страхованию имущества до пяти минут — еще несколько лет назад это казалось невозможным. На фоне этой технологической смены формируются и новые продуктовые форматы. Один из примеров — управление страховой защитой «по часам» прямо в приложении, когда клиент платит только за фактическое время использования. Продолжают набирать популярность и подписочные модели — более гибкие, прозрачные, формирующие осознанное отношение к страховой защите. Все эти изменения двигают отрасль к главной цели — сделать страхование простым, персональным и естественной частью современной жизни клиента.

Евгений Гуревич, генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни»:

— Продолжит развиваться новый сегмент — долевое страхование жизни (ДСЖ). На фоне смягчения денежно-кредитной политики клиенты проявляют интерес к расширению инвестиционных стратегий, включая фонды акций и облигаций. Это делает ДСЖ одним из наиболее перспективных направлений рыночного роста в 2026 году. В дальнейшем по мере усиления интереса граждан к инвестициям можно ожидать в рамках ДСЖ появления и реализации новых инвестиционных идей.

Игорь Иванов, вице-президент компании «РЕСО-Гарантии»:

— Основной тренд на российском рынке в 2026 году — это борьба за сохранение имеющихся объемов и удержание клиентов. Рост сборов, скорее всего, будет примерно соответствовать инфляции, поскольку нет ни одного сектора экономики, который обещает нам существенный рост в следующем году. Страхование не просто часть экономики, это еще и производная от состояния экономики в целом. Время «тучных коров» в прошлом, поэтому все игроки страхового рынка сосредоточатся на повышении эффективности процессов и наряду с этим будут предлагать все больше страховых продуктов в экономварианте, чтобы удержать имеющихся клиентов и привлечь новых. Страхование по подписке, полис каско на поездку и прочие инновации, о которых так много говорят, вряд ли получат серьезное развитие, поскольку неблагоприятная экономическая конъюнктура скорее будет мотивировать выбирать консервативные решения, чем экспериментировать с новыми и еще неопробованными инструментами.

Евгений Ильин, член правления СК «Росгосстрах»:

— В 2026 году мы ожидаем расширения предложений по страхованию новых рисков и специфических угроз и увеличивающийся спрос на продукты, связанные со здоровьем. Тем не менее пока мы прогнозируем умеренный рост сегмента non-life — около 3–7%, что ниже среднегодовой инфляции. С точки зрения качественных характеристик мы ожидаем, что страхование будет все активнее интегрироваться в более широкие экосистемы финансовых и нефинансовых услуг. Например, в этом году «Росгосстрах» совместно со spruthub запустил пилот по страхованию жилья и имущества, подключенного к датчикам «умного дома» клиента. Сейчас мы используем данные с датчиков протечки и задымления, чтобы сразу предупреждать человека о проблемах или чтобы быстрее производить выплату. В планах — расширить перечень, включив в него датчики движения, температуры, потребления энергии и использовать поступающую с них информацию для аналитики.

Иван Матвеев, первый заместитель генерального директора «Ингосстраха»:

— После расширения ценового коридора ОСАГО с 9 декабря мы ожидаем увеличения стоимости среднего годового полиса и снижения убыточности данного вида страхования. Если нас ждет проверка полисов ОСАГО через дорожные камеры, спрос на этот вид страхования среди граждан существенно возрастет. При таком раскладе прирост сборов рынка ОСАГО в следующем году будет на уровне 8–16%. С 1 декабря 2025 года были изменены параметры утильсбора, из-за чего физические лица стали платить такой же сбор за машины с мощностью двигателя от 160 л. с., как и юридические лица. Физические лица играют значительную роль в импорте автомобилей: на них пришлось около 70% всех машин, а в прошлом месяце доля составила больше половины новых транспортных средств. Поэтому мы ожидаем, что прирост продаж новых машин будет крайне слабым или его не будет вовсе. Стоимость ремонта, скорее всего, возрастет, следовательно, возрастет и убыточность, поэтому прирост сборов рынка каско составит, скорее всего, не более 3%.

Дмитрий Руденко, генеральный директор компании «Абсолют Страхование»:

— 2026 год станет переходным для отрасли. Мы ожидаем умеренного роста в non-life — около 3–5% — и более активного развития в life. При этом стабильность поддержат инвестиционные доходы: высокая ключевая ставка продолжит играть ключевую роль. Рынок меняется стремительно. Уже в ближайшем году более 70% тарифов станут персонализированными, а новые продукты будут появляться почти ежеквартально. Мы входим в эпоху страхования нового поколения: гибкие полисы, модели подписки, бесшовные цифровые сервисы и широкое применение ИИ становятся нормой. Главная задача компаний — не удерживать позиции, а переосмыслить их. Лидерами станут те, кто умеет работать с данными в реальном времени, внедрять технологии и строить клиентский путь уровня маркетплейса. Сегодня полис покупается так же легко, как заказ в доставке, следующий рывок — полная персонализация. Рынок смещается от реакции к предотвращению.

Валерий Смирнов, генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь»:

— Следующий год может существенно изменить рынок страхования жизни и стать очень важным для его развития. Нас ждет много нововведений: произойдет, по сути, «перепрошивка» ИСЖ — пока еще действующий привычный инвестиционный инструмент страхования жизни в следующем году будет закрыт. Предполагается, что его постепенно заменит новая линия бизнеса — страхование с расчетной доходностью. Она позволит частично заполнить те пробелы, которые существуют у текущей версии ДСЖ, а также откроет широкий горизонт для создания интересных продуктов. Мы надеемся на диалог с регуляторами, который позволит дать второе дыхание и ДСЖ — прежде всего с точки зрения удобства для клиента и избыточной зарегулированности продукта.

Вера Склярова